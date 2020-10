Politiet oplyser, at en kvinde så en mand løbe fra feriekolonien Løjerthuset i Kulhuse, da hun onsdag var der for tømme postkassen. Foto: Kenn Thomsen

Postkassetømmer så mistænkelig mand

En mand, der tog benene på nakken, fik en kvinde til at studse over hans opførsel ved feriekolonien Løjerthuset på Løjerthusvej i Kulhuse nord for Jægerspris.

Kvinden anmeldte klokken 17.54 til politiet, at hun netop havde været inde for at tømme postkassen ved Løjerthuset, da en ukendt mand omgående løb fra stedet. Der var ikke tegn på indbrud, men anmelderen fandt mandens opførsel mistænkelig, skriver politiet i et uddrag af døgnrapporten.