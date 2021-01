PostNord slår dørene op til nyt udleveringssted

Borgerne i Frederikssund og omegn har fået endnu et sted, de kan hente deres pakker. I en pressemeddelelse meddeler PostNord nemlig, at de har slået dørene op til et nyt udleveringssted, nærmere bestemt hos Silvan på Askelundsvej.