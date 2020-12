Populær tøjkæde åbner første butik på Sjælland

- Janne K har haft kig på flere sjællandske byer, blandt andet også Holbæk, Ringsted og København, men der bød sig en god mulighed her i Frederikssund. Jernbanegade er en hyggelig gade med et godt handelsliv, siger butiksbestyrer i Janne K i Frederikssund, Pia Seemann til Lokalavisen.

Janne K er rykket ind i Jernbanegade 20, og der gik kun en lille uge fra, at Janne og Flemming Krath, der ejer kæden, overtog lokalerne, til at de kunne åbne dørene 3. december.

Målgruppen hos Janne K er med Pia Seemanns ord 'den voksne kvinde, der gerne vil have noget anderledes tøj, end det man finder hos de store kæder.'

- Vi har fået en rigtigt positiv modtagelse indtil. Der er mange kunder, der fortæller os, at de er glade for, at der er kommet en ny tøjbutik, som tilbyder noget andet, end det man finder i de sædvanlige kæder. Der er også mange kunder, der genkender butikken fra ferier på Bornholm, fortæller Pia Seemann.

Corona-krisen, der senest har medført en ny nedlukning af en lang række sjællandske kommuner, heriblandt Frederikssund, lader ikke til at ryste Janne K. Faktisk er butikken i Jernbanegade den tredje nye af sin slags i 2020.

- Besøgstallet har været rigtigt fint her i den første tid, og det håber vi selvfølgelig på fortsætter, siger Pia Seemann og tilføjer, at Janne K i Frederikssund kører med åbningstilbud hele december.