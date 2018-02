Poppeloppen lukker øjeblikkeligt

- Det er med stor sorg og beklagelse, at vi her til morgen har måttet beslutte at dreje nøglen om og lukke butikken med øjeblikkelig varsel. Vi har fået afslag på yderligere huslejenedsættelse og det - kombineret med en katastrofal dårlig omsætning i januar - har fået os til at tage den svære beslutning. Vi havde virkelig håbet på, at vi kunne få enderne til at mødes, og vi er rigtig, rigtig kede af, at vi desværre må skuffe en masse kunder, skriver de.