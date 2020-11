Politisk uenighed om Vingeprojekt med 1350 boliger med egen energiforsyning

Der skal bygges tre vindmøller, etableres et stort biogasanlæg, benyttes solceller og solpaneler, og der skal hentes overskudsvarme fra virksomheden Topsil.- Sådan skal Vinge Nord bygges som Danmarks, måske verdens første naturby, hvor der ikke er behov for fossile ressourcer, lyder det i oplægget fra selskabet Green Island ApS, der sammen med datterselskabet Byudviklingsselskabet Vinge Nord ApS vil bygge en ny bydel med 1350 boliger på et kæmpe område på en million kvadratmeter i Vinge Nord.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her