Se billedserie Der bygges meget i Frederikssund by. Men bygges der så meget, at der er brug for et byggestop i tre år? Det gav to byrådspolitikere udtryk for på onsdagens byrådsmøde. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politikere lufter ide om byggestop i tre år i Frederikssund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere lufter ide om byggestop i tre år i Frederikssund

Frederikssund - 30. januar 2021 kl. 05:45 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Tingene går for stærkt. Frederikssund by bebygges for hurtigt. Daginstitutioner og skoler kan have svært ved at følge med. Udviklingen skal ske på Hornsherred, i Græse Bakkeby og i Vinge.

- Jeg synes, vi skal overveje at indføre et byggestop i Frederikssund by i tre år.

Sådan sagde Ole Frimann Hansen (SF) på byrådsmødet i denne uge.

Her skulle byrådet sige ja til et første oplæg i forbindelse med kommunens nye byudviklingsstrategi »Fremtidens Frederikssund - kommunens udviklingsstrategi«.

Oplægget skal danne grundlag for »Kommuneplan 2021«, hvori det skal fremgå, hvordan Frederikssund Kommune skal udvikle sig i årene frem.

Fire centerbyer »Det er i de fire centerbyer; Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby, at udviklingen hovedsageligt skal koncentreres«, lyder det i oplægget, som politikerne fik fremlagt på byrådsmødet.

Ole Frimann Hansen er ikke enig. Det gav han udtryk for på mødet, hvor han sagde:

- Det er generelt nogle fine visioner, der gives udtryk for. Dem kan jeg udelukkende bakke op om. Jeg er dog ikke enig i, at det skal gå så hurtigt, som der lægges op til - og som vi er vidner til i de her år. Jeg synes, at man skal sætte hastigheden ned med hensyn til at udvikle Frederikssund by, blandt andet i Frederikssund syd.

- Derudover synes jeg, at man overser nogle steder, hvor man snarere skulle fokusere på udvikling. Græse Bakkeby for eksempel. Her mangler der udvikling. Græse Bakkeby er som sådan en soveby. Her er kun en dagligvarebutik. Her kunne måske godt være et pizzeria og andre ting. Som det er nu, må man til Frederikssund city, hvis man vil i byen. Jeg savner kulturtilbud og andet i Græse Bakkeby, forklarede Ole Frimann Hansen på byrådsmødet.

Oplagt i Skuldelev Han synes også, at det vil være oplagt at byudvikle i Skuldelev.

- Her har vi en skole, som godt kunne trænge til nogle flere elever. Og her ligger områder, som umiddelbart kunne byudvikles.

I kølvandet på de ord fulgte Ole Frimann Hansens ide om at indføre et byggestop i tre år i Frederikssund by.

- Så kan man følge med i forhold til skoler og daginstitutioner, sagde han og fik ført til protokol, at der efter hans mening primært skal sættes ind på at byudvikle i Vinge og landsbyerne på Hornsherred.

Byggestop tre år Ideen om et byggestop i tre år i Frederikssund by fik hurtigt Enhedslistens Pelle Andersen-Harilds opbakning.

- Det kommer næppe bag på nogen, at jeg ikke er tilhænger af vækst. Det har verden ikke brug for. Når det kommer til byudvikling, skal vi tage det stille og roligt. Jeg synes, det er et fantastisk godt forslag at indføre byggestop i Frederikssund by i tre år, sagde Pelle Andersen-Harild. Han fik også ført til protokol, at han synes, man skal satse på udvikling i Vinge og på Hornsherred.

Ikke så enkelt Formand for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V) tog ordet, og ifølge ham er det ikke så enkelt hverken at indføre byggestop i Frederikssund - eller byudvikle i Skuldelev.

- I den nuværende kommuneplan er Frederikssund by prioriteret som en by, hvor der kan bygges. Derfor kan vi ikke indføre et byggestop. En bygherre med et stykke jord i Frederikssund by vil til enhver tid kunne sende kommunen en ansøgning om at få lov at bygge, og som kommune er vi forpligtet til at kigge på ansøgningen og se, om vi kan lave en lokalplan, der muliggør byggeriet, forklarede Jørgen Bech på byrådsmødet.

Kystnært i Skuldelev Han sagde også, at han er enig i, at der er områder i Skuldelev på Hornsherred, hvor det vil være oplagt at bygge boliger, men at det ikke ligger lige for.

- Det er områder, der ligger kystnært. Derfor kan vi ikke udlægge områderne til bebyggelse, før de rigtige myndigheder har givet grønt lys for det. Det må komme med årene, sagde han.

Ingridvej undrer Såvel Anne-Lise Kuhre (V) som Inge Messerschmidt (DF) pegede på byrådsmødet specifikt på området ved Ingridvej 6 i Slangerup.

- Her er kommet en ansøgning om at kunne bygge boliger. Men området er med på Grønt Danmarkskort og er også udpeget som et område med særlig naturbeskyttelse, påpegede de og undrede sig over, at området i oplægget til kommunestrategien er udlagt til udvikling.

- Det må være en fejl, konstaterede Inge Messerschmidt.

Ros fra flertallet Generelt var der ros til oplægget til den nye kommunestrategi, der tegner et billede af, hvor Frederikssund Kommune ønsker nye boliger, virksomheder og natur. Oplægget blev vedtaget med 21 stemmer for og to stemmer imod. Ole Frimann Hansen og Pelle Andersen-Harild stemte nej til det foreslåede oplæg.