Politikere: Mangelfuld behandling bedre end dårlig behandling

Nordsjællandsk kommunes danmarksrekord i dårlig behandling på børnehandicapområdet kan ikke undskyldes - og dog.

- Det er sådan en sag, der er knap så munter. Omgørelsesprocenten fra Ankestyrelsen er på 81 procent. I 81 procent af de socialsager, som er endt hos Ankestyrelsen, har kommunen altså ikke gjort det godt nok. 81 procent. Det er meget. Det er rigtig meget.

Sådan indledte Morten Skovgaard (V), formand for Uddannelsesudvalget, da han på det forgangne byrådsmøde i Frederikssund tog hul på dagsordenens punkt 286.

Det var en efterretningssag, hvor politikerne ikke skulle vedtage noget, men udelukkende tage sagen til efterretning.

- Det er ikke nogen sjov sag, og det er ikke en rar opgørelse at få, sagde Kenneth Jensen (S), da han fik ordet.

Sagen er, at Frederikssund Kommune med en omgørelsesprocent på 81 for nylig i en opgørelse lagde sig i toppen med en danmarksrekord i sager, hvor den sociale Ankestyrelsen ikke er tilfreds med den måde, kommunen har behandlet familier med handicappede børn.

Dårlig behandling Det er familier, der i henhold til Serviceloven har søgt kommunen om forskellige former for hjælp, og hvor sagerne efterfølgende er endt hos Ankestyrelsen, fordi familierne ikke har været tilfredse med hjælpen fra kommunen.

Frederikssund har ifølge opgørelsen fra Ankestyrelsen danmarksrekorden i dårlig behandling på børnehandicaprådet. Kun i hver femte sag har Ankestyrelsen været tilfreds med kommunens behandling. I 81 procent af sagerne har kommunen enten truffet en forkert afgørelse eller behandlet sagerne mangelfuldt.

Mangelfuldt Og det mangelfulde kom i fokus, da debatten rullede på det forgangne byrådsmøde.

Omgørelsesprocenten på 81 procent dækker over 21 sager.

- Her er Ankestyrelsen kommet frem til, at kommunen har truffet en forkert beslutning i fire af sagerne. I fire andre sager har kommunen ifølge Ankestyrelsen truffet den rigtige beslutning. De resterende 13 sager har Ankestyrelsen sendt tilbage til kommunen, fordi der mangler oplysninger og dokumenter i sagerne. De 13 af sagerne er altså ikke afgjort af Ankestyrelsen. De er sendt tilbage til kommunen, fordi vi skal dokumentere sagerne bedre, forklarede Morten Skovgaard på byrådsmødet.

Forkert arbejdskraft Han slog fast:

- Det siger jeg ikke for at negligere problemet. Det er alvorligt, og det bliver taget alvorligt. Men det er komplekse sager og et komplekst område. Frederikssund har behandlet de pågældende sager i 2019, hvor vi havde store udfordringer med at finde de rigtige kvalificerede medarbejdere til at håndtere den type sager. Derfor efteruddannede vi andre medarbejdere til at håndtere sagerne, men det har ikke været godt nok. Det skal jeg beklage, og det skal jeg beklage over for borgerne. For det giver frustration. Selvfølgelig gør det det. I dag har vi i langt højere grad de rigtige medarbejdere ansat til opgaven, sagde Morten Skovgaard.

Morten Skovgaard nævnte også, at det udelukkende er på børnehandicapområdet, at omgørelsesprocenten er på tårnhøje 81 procent.

- På det sociale område generelt er den 47 procent, oplyste han.

Ikke et spareforsøg Han pointerede, at det ikke handler om, at kommunen forsøger at spare penge.

- Som kommune er vi blevet skudt i skoene, at vi behandler sagerne dårligt og trækker dem i langdrag for at spare penge, men det passer ikke. Vi sparer ikke noget på at behandle sager forkert og trække dem i langdrag. Tværtimod. Sagen er, at vi har været dårlige til at håndtere sagerne korrekt, og vi kan kun sige undskyld til borgerne.

I Social- og Sundhedsudvalget har medlemmerne også set på omgørelsesprocenten fra Ankestyrelsen.

- Det handler om socialsager på voksenområdet. Her er omgørelsesprocenten 47 procent. Det er små tal, det dækker over, men for de borgere, det omhandler, er det store sager. Selvfølgelig er det det. Vi skal gøre det bedre, sagde Susanne Bettina Jørgensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Mere nuanceret Kenneth Jensen (S) hæftede sig også på byrådsmødet ved, at den høje omgørelsesprocent på 81 procent på børnehandicapområdet kun dækker over 21 sager.

- Hvor Ankestyrelsen kun har omstødt beslutningen i fire af sagerne. Øvrige 13 sager er hjemvist til kommunen, fordi Ankestyrelsen mangler oplysninger. Her er kommunens beslutning altså ikke omstødt. Det nuancerer det hele, argumenterede han for.

Bag om tallene Lidt budskab kom fra Inge Messerschmidt (DF), formand for Velfærdsudvalget.

- Det er rart at kigge på tallene bag, så omgørelsesprocenten ikke står alene, sagde hun.