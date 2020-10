Enhedslistens medlem af Frederikssund Byråd, Pelle Andersen-Harild, der her ses under valgkampen i 2017, kritiserer, at administrationens orientering til byrådet om smitteubruddet på Mountain Top var fortroligt. Foto: Maj-Britt Holm

Politiker kritiserer fortrolighed om smitte

Frederikssund - 17. oktober 2020 kl. 05:19 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild (EL) kritiserer, at Frederikssund Kommunes administration efter aftale med kommunaldirektør Torben Kjærgaard har givet en fortrolig orientering om smitteudbruddet på Mountain Top af hensyn til virksomhedens brand samt store arbejde og fokus på at begrænse og inddæmme smitten.

Læs også: Stort smitteudbrud på virksomhed

- Bare vi har haft to personer smittet på et plejehjem smittet, bliver det en nyhed, og det fortælles også, når det er andre virksomheder, for eksempel slagterier. Her er der tale om et stort udbrud af en smitsom sygdom, så jeg synes, vi bør gøre opmærksom på det, siger Pelle Andersen-Harild, Enhedslisten, der har skrevet et læserbrev om sin kritik af kommunens »hemmeligholdelse« af smitteudbruddet.

Tier om virksomheder

Kommunaldirektør Torben Kjærgaard, Frederikssund Kommune, bekræfter, at kommunens administration er bekendt med situationen på Mountain Top og har givet byrådet en fortrolig orientering om den.

- Men jeg må henvise til virksomheden, alternativt Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er udenfor kommunens regi at udtale sig om private virksomheder, siger Torben Kjærgaard, som tilføjer, at det er administrationens indtryk, at virksomheden har gjort et stort, seriøst og professionelt arbejde for at mindske smittespredningen.

I en mail fra Frederikssund Kommunes administration har Pelle Andersen-Harild fået bekræftet, at kommunen ikke har hjemmel i loven til at holde oplysninger om smitten fortrolige.

I samme mail vurderes det, at Mountain Top har »ydet et meget stort arbejde med hensyn til at informere, teste, opspore og hjemsende nære kontakter og understøtte smittede medarbejdere i at isolere sig, samt sikre at hverdagen og produktionen er tilrettelagt i overensstemmelse med alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer og handlingsanvisninger. Virksomheden er også i systematisk telefonisk kontakt med alle hjemsendte medarbejdere for at sikre, at de overholder retningslinjerne, herunder lader sig teste i overensstemmelse hermed«.

Først overblik nu

Direktør hos Mountain Top, Henrik Støwer Petersen, afviser pure, at virksomheden har ønsket at hemmeligholde smitteudbruddet.

- Vi har arbejdet i åben og konstruktiv dialog med kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har været i åben dialog med vores kunder mundtligt og skriftligt, så jeg mener ikke, det er rigtigt, at vi ikke har været åbne. Vores fokus har været på at stoppe smittespredning, og vi har indgået samarbejde for at inddæmme smitte og isolere folk, der er smittede. Vi har brugt meget krudt på medarbejderne, for det er trods alt dem, det handler om. Der har ikke været grund til at kommunikere noget ud, før vi havde overblik over situationen, og det har vi nu, siger Henrik Støwer Petersen, der henviser til, at virksomheden fredag har udfærdiget en pressemeddelelse om smitteudbruddet.

Direktøren er godt tilfreds med et virkelig godt og tæt samarbejde med kommunen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Hovedstaden.

- Alle medarbejdere er blevet testet to gange. Det er et kæmpe stykke arbejde, vi har gjort. Alle smittede er blevet kontaktet, og vores testprogram fortsætter, indtil der ikke er flere smittede, fastslår han.

