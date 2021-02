Ved en målrettet indsats snusede en narkohund sig onsdag aften frem til hash, der var gemt bag et rør ved Falkenborggården i Frederikssund. Det er dog ikke den firbenede politibetjent, der ses her på billedet.

Politihund snusede sig frem til gemt hash

Endvidere blev en 22-årig mand fra Ølstykke sigtet for at være i besiddelse af hash og for at overtræde knivloven. Han blev truffet i en bil på stedet og havde en mindre mængde hash samt en foldekniv på sig, skriver politiet.