Politiets teori: Thomas slog Maria ihjel - hvem har set ham?

Nordsjællands Politi går nu ud med en direkte opfordring til borgerne om at henvende sig, hvis man har set Thomas Gotthard, der er sigtet for at have slået hustruen Maria From Jakobsen ihjel.

I en pressemeddelelse tilkendegiver politiet, at man særligt er interesseret i at høre om hans færden omkring 26. oktober samt en række efterfølgende nætter.

I efterlysningen offentliggør politiet ligeledes en række overvågningsbilleder.

"Vi ved jo godt, hvor dé er taget henne. Men de er taget i et tidsrum, der hvor han har det samme tøj på som i det tidsrum, der er interessant for os. På den måde håber vi, det kan aktivere noget, hos nogle ubevidste vidner, der enten på grund af køretøj, påklædning eller ansigt kommer i tanke om, at de kan have set ham," siger efterforskningsleder Lau Lauritzen til sn.dk

"De oplysninger, vi får i sagen, kæder vi så sammen med baggrundoplysningerne i bestræbelserne på nærmet minut for minut at kunne fastslå hans færden. Det er et stort område, der er interessant; både Nordsjælland og Hornsherred, del dels også Odsherred," konstaterer han og fortsætter:

"Det er fortsat især interessant, hvis man har set ham omkring genbrugspladser, øde områder eller ved en skov."