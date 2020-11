Se billedserie Foto: Steven Knap

Politiet tavst om mulige spor: Landets bedste politihunde leder efter Maria

Forventer at finkæmning af skov varer flere dage. De tekniske undersøgelser på de mulige gerningssteder er afsluttet.

24. november 2020 Af Tekst: Henrik Gregersen, Fotos: Steven Knap/Byrd

Landets bedste politihunde kan finde en dråbe blod på en fodboldbane. Og lige nu er eliten - de såkaldte Gruppe 1-hunde - fra hele landet samlet i skoven Færgelunden ved Jægerspris. Her leder de efter enten den forsvundne og formentlig dræbte Maria From Jakobsen fra Frederikssund - eller efter spor af hende. Og som billederne viser, er det rent faktisk lykkedes at sikre genstande, der nu skal undersøges nærmere. Den 43-årige kvinde er ikke set siden 26. oktober, hvor hun angiveligt forlod hjemmet i nedtrykt sindstilstand. Siden er eftersøgningen af hende dog blevet til en drabsefterforskning, hvor en 44-årig mand er fængslet. Derfor har både Maria From Jakobsens bolig og et sommerhus tilhørende et familiemedlem været genstand for grundig tekniske undersøgelser. "Og vi betragter for nu gennemgangen af de potentielle gerningssteder for afsluttet. Men de er plomberet, så man kan vende tilbage," fortæller efterforskningsleder Lau Lauritzen til sn.dk

Tilbageholdende "Samtidig har vi med hunde afsøgt nærområdet omkring hendes bopæl, og nu har vi så udvidet med eftersøgning i nogle af de områder, tips eller anden efterforskning har vist kunne have interesse. Det drejer sig blandt andet om skoven ved Jægerspris, hvor vi har har været med rigtig mange mennesker og hunde i dag, og hvor vi vil være også de nærmeste dage," fortsætter han. Lau Lauritzen vil dog ikke oplyse, om de kriminaltekniske undersøgelser og andre efterforskningsskridt har styrket mistanken om, at der er sket en forbrydelse: "De fund, vi i givet fald måtte have gjort, er noget, vi præsenterer en dommer for," siger han til Lokalavisen. Han vil heller ikke løfte sløret for, hvad der har ledt politiet på sporet af den nu sigtede mand. Af fængslingskendelsen fremgår det, at han både har søgt på metoder til at skaffe lig af vejen, og at han været i nærheden af dét område, hvor Maria From Jakobsens bil blev fundet, få dage efter hun forsvandt.

'Intensiv indhentning' "Men jeg kan fortælle, at der er foregået en massiv indhentning af overvågningsmateriale i sagen," konstaterer han. Han ønsker dog ikke at uddybe, om indhentningen af oplysninger er sket ved at indsamle videoovervågning på traditionel vis, der kunne knytte den sigtede til området, eller om der allerede tidligere i forløbet er indhentet en retskendelse til systematisk at holde snor i den sigtede i sagen - eller om det i givet fald er et såkaldt 'mastesug'- hvor politiet får en kendelse til at indhente oplysninger fra teleselskaberne om enhver, der inden for et givent tidsrum har været koblet på telemaster, der har givet politiet viden om dens sigtedes færden. "Det kan i princippet være alle tre ting. Men vi kommer ikke på nuværende tidspunkt til at fortælle om selve efterforskningen. Det, vi kan konstatere er, at vi - vigtigst af alt - fortsat ikke har fundet Maria, og vi fortsat meget gerne modtager flere oplysninger, end de mange og gode tips, vi allerede har fået fra borgere," siger Lau Lauritzen.

