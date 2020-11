Politiet standsede narkobilist

En 41-årig mand fra Jægerspris blev klokken 03.50 natten til onsdag standset, da han kom kørende ad Strandvej.

Her viste det sig, at manden tidligere var frakendt sit kørekort og i øvrigt var påvirket af amfetamin.

Den 41-årige blev sigtet for begge forhold og taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve for at afgøre hans nøjagtige promille. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.