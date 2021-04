Flere unge mennesker blev tirsdag sigtet for at være i besiddelse af hash. Arkivfoto

Politiet slog til: Flere sigtet for at have hash på sig

Nordsjællands Politi gennemførte tirsdag en aktion mod narkosalg

Frederikssund - 21. april 2021 kl. 11:20

I forbindelse med en målrettet indsats mod narkosalg på gadeplan var Nordsjællands Politi tirsdag aften til stede på flere lokationer i Frederikssund.

Det oplyser politiet i sin døgnrapport.

Flere unge mennesker blev truffet på et område tilhørende Børnehaven Møllevej, og her blev en 15-årig ung kvinde fra Frederikssund og en 15-årig ung mand fra Skibby sigtet for besiddelse af mindre mængder hash og en joint. Grundet de antrufnes unge alder blev deres forældre efterfølgende kontaktet og informeret om hændelsen.

På Bruhnsvej blev en 17-årig mand fra Jægerspris truffet af en patrulje. Han blev ved visitation fundet i besiddelse af en mindre mængde hash, og han blev derfor sigtet for dette.

På Kalvø bemærkede en af patruljerne en mand, som sad på et tæppe og var i færd med at tænde en joint. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

Snuppet på stranden "Da en patrulje kom forbi Marbæk Strand traf de fire unge mennesker, som blev visiteret. Her blev to af dem, begge 18-årige mænd fra Frederikssund, fundet i besiddelse af mindre mængder hash, hvilket de blev sigtet for," lyder det fra Nordsjællands Politi.

På Østersvej blev en 22-årig mand fra Frederikssund truffet af en patrulje og fundet i besiddelse af en mindre mængde hash. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.