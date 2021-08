Nordsjællands Politi er i uge 32 og 33 ud og holde øje med morgentrafikken ved skolerne i Frederikssund. Foto: Kenn Thomsen

Politiet skærper trafikkontrollen ved skolerne

Frederikssund - 09. august 2021 kl. 12:29 Af Af: Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Tidligt mandag morgen, var det ikke kun skoletasker og spændte børn, der stod klar ved Trekløverskolen Falkenborg i Frederikssund.

Blandt mængden stod nemlig også en motorcykelbetjent fra Nordsjællands Politi, for at holde øje med morgentrafikken omkring skolen.

- Vi er ude på nogle forskellige skoler de næste uger for at holde øje med at alt er som det skal være, og at både de små nye og erfarne trafikanter færdes sikkert, fortæller den fremmødte motorcykelbetjent, Christian.

Det er især manglende sikkerhedsseler, fastspænding af børn, for høj hastighed og kørsel på fortovet, Nordsjællands Politi har i kikkerten.

- Det hele er heldigvis forløbet sig rigtigt fint her til morgen, der har været lidt bøvl med nogle glemte seler hist og her, men ellers intet alvorligt, fortæller Christian efter en lille snak med en netop ankommet forælder, der tilsyneladende havde glemt at give sin dreng selen ordentligt på, men denne gang slap med en advarsel.

Forældrene er de værste I august sidste år uddelte politiet mere end 7.000 bøder for at køre for stærkt på skolevejene, i forbindelse med skolestarten.

Derudover viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, at omkring 34 procent af forældre i hovedstadsområdet inden for det sidste år har oplevet, at andre forældre, der afleverer deres børn i skole, har kørt for stærkt, når de skulle videre igen.

Derfor er det, ifølge politiet, særligt vigtigt at skærpe kontrollen ved skolestart.

Gode råd Sammen med Rådet for Sikker Trafik, har politiet udarbejdet en række gode råd, til hvordan man som voksen skal færdes i trafikken i forbindelse med skolestarten.

De gode råd lyder: Kør hjemmefra i god tid.

Husk at børn kan have svært ved at overskue trafikken - vis ekstra hensyn til dem.

Biler og fart skaber utryghed på skolevejene, så respekterer fartgrænserne.

Husk at du er rollemodel i trafikken for alle børn - også de andres.