Frederiksborg Brand & Redning fik hurtigt slukket ilden i villaen på Søvej i Frederikssund. Branden opstod formentlig ved, at en pose varer væltede ned over en tændt kogeplade. Foto: Maj-Britt Holm

Politiet har nyt om årsag til brand

Branden begyndte formentlig ved, at en pose varer væltede ned over en tændt kogeplade, og herefter bredte branden sig til emhætten, oplyser politiet i et udtræk af sin døgnrapport.