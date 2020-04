Politiet fangede hashsælger

Tirsdag eftermiddag fik politiet fat i en 18-årig mand fra Frederikssund og sigtede ham for at være i besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.

»Manden blev truffet i Færgeparken, hvor han i første omgang forsøgte at løbe fra politiet. Det lykkedes dog ikke, og det viste sig, at manden var i besiddelse af lidt over 40 salgsklumper hash.«, oplyser Nordsjællands Politi.