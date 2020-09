Se billedserie En 30-35 årig mand. der ses her på billedet, slog Nettos butikschef i hovedet i Skibby tilbage i februar måned, og nu beder Nordsjællands Politi borgerne om hjælp til at finde ud af, hvem den pågældende er. Foto: Netto

Send til din ven. X Artiklen: Politiet efterlyser: Bortvist kunde blev voldelig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet efterlyser: Bortvist kunde blev voldelig

Frederikssund - 23. september 2020 kl. 15:09 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi efterlyser vidner, der kender til en mand, som mistænkes for et røveri-lignende forhold i Netto i Skibby tilbage i februar måned.

Politiet har gennem måneder forsøgt at finde ud af, hvem manden er, uden at det er lykkedes. Derfor går efterforskerne nu ud med billeder af den pågældende fra butikkens videoovervågning i håb om at få hjælp fra borgere, der har kendskab til ham.

Tilbage i februar kom manden på billedet ind i Netto på Hovedgaden i Skibby. Han var beruset, og på grund af sin opførsel blev han bortvist fra forretningen. Men manden ville ikke gå tomhændet derfra og tog en flaske vodka samt en dåse kattemad. Han havde dog ikke havde tænkt sig at betale for tingene.

Det fik butikschefen til at forsøge at tage varerne fra manden, som reagerede med at slå ud efter butikschefen og ramte ham i hovedet.

- Dermed blev hændelsen straks mere alvorlig i straffemæssig forstand, da det at bruge vold eller trusler om vold for at skaffe sig uberettiget vinding - i dette tilfælde vodka og kattemad -betyder, at man ikke længere »kun« stjæler, men begår røveri, oplyser politiet.

Manden beskrives på følgende måde: Dansk af udseende, 30-35 år, 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning med kort hår. Han talte dansk og var iført en sort/hvid træningsdragt.

Hvis man ud fra beskrivelsen og billederne ved, hvem manden er, vil Nordsjællands Politi gerne kontaktes på telefon 114.