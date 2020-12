Nordsjællands Politi opfordrer fortsat folk med kendskab til den drabsmistænkte sognepræst Thomas Gotthards færden til at henvende sig med oplysninger til telefon 114. Foto: Nordsjællands Politi

Send til din ven. X Artiklen: Politiet: Vi har fået mange nye henvendelser i Maria-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet: Vi har fået mange nye henvendelser i Maria-sag

Frederikssund - 22. december 2020 kl. 05:23 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Det har givet resultat, at Nordsjællands Politi i fredags offentliggjorde, at den mistænkte for drab på den 42-årige forsvundne psykolog og mor til to, Maria Jakobsen fra Frederikssund, er hendes ægtemand, den 44-årige sognepræst ved Ansgarkirken i Hedehusene, Thomas Gotthard, ligeledes Frederikssund.

Det oplyser vicepolitiinspektør Lau Lauritzen, Nordsjællands Politi, der leder efterforskningen i sagen.

- Vi har fået rigtig mange henvendelse henover weekenden. Det er vi utrolig glade for. Der har også været flere henvendelser, som har åbnet op for, at vi er kommet i kontakt med nogen, vi ikke har haft kontakt med før, fortæller Lau Lauritzen.

Navneforbud ophævet Thomas Gotthard blev anholdt og sigtet søndag den 15. november for drab på sin hustru. Han har siddet fængslet siden grundlovsforhøret mandag den 16. november, hvor hans identitet blev beskyttet mod offentliggørelse af et navneforbud.

Politiet søger oplysninger: Politiet søger informationer om Thomas Gotthards færden fra:

Fredag den 23. oktober 2020 og frem til søndag den 15. november 2020.

Desuden er Nordsjællands Politi særligt interesseret i oplysninger om hans færden i nætterne mellem:

Den 1. og 2. november 2020,

Den 5. og 6. november 2020,

Den 6. og 7. november 2020 samt

Den 7. til 8. november 2020.

Endvidere søger politiet oplysninger fra borgere, som har set en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345, en grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908 samt en trailer med registreringsnummer B5447.

Oplysninger kan gives til politiet på telefon 114. Det navneforbud valgte Hillerød Ret at ophæve mandag den 14. december. Men den drabsmistænktes forsvarer kærede afgørelsen til Østre Landsret, der fredag gav byretten medhold i, at hensynet til Thomas Gotthard og hans familie må vige til fordel for offentlighedens interesse i at få kendskab til sagen i lyset af dens alvorlige karakter og hans »vægring ved at give politiet fyldestgørende oplysninger og hans divergerende forklaringer«, som det hedder i byrettens kendelse.

Nordsjællands Politi har nu i fem uger søgt forgæves med specialtrænede hunde efter Maria From Jakobsen, blandt andet i skovområdet Færgelunden ved Jægerspris og ved Møllekrogen nær Skibby, hvor Selsø Sø munder ud i Roskilde Fjord samt andre steder på Sjælland. Men der er ikke fundet et lig.

Gennembrud mangler De nye kontakter har indtil videre ikke givet politiet et afgørende gennembrud i sagen, forklarer efterforskningslederen.

- Der er ikke nogen, der har set Thomas grave nogen ned. Det har vi måske heller ikke turde håbe på lige nu. Men vi er fortsat optimistiske. Der må være flere, der har set og bemærket noget ude omkring. Vi kan sagtens bruge endnu flere, der kan huske, at de har set Thomas eller nogle af hans køretøjer. Vi er klar til at tage imod henvendelser, påpeger Lau Lauritzen.

Efterforsker bredt Ifølge vicepolitiinspektøren efterforsker Nordsjællands Politi sagen i forskellige retninger ud fra, at Maria From Jakobsen er forsvundet, og at de frygter, at Thomas Gotthard har slået hende ihjel, som han er sigtet og fængslet for.

- Vi har en del materiale, vi har gennemgået, og vi mener, vi har fundet begrundet mistanke om, at han har slået hende ihjel, siger han, som af hensyn til efterforskningen ikke kan komme nærmere ind på det konkrete indhold.

Men politiet hører også gerne fra vidner, der kan komme med oplysninger, som peger i en anden retning, end at Thomas Gotthard har dræbt sin hustru - måske ligefrem kan rense ham for mistanke.

- Vi er ikke kun interesseret i negative oplysninger, hvor det kun handler om at få dømt Thomas. For os drejer det sig om at få fundet Maria og helt grundlæggende at finde ud af, hvad der er foregået. Det er vores hovedhypotese, at han har slået hende ihjel. Men det kan være farligt at lægge sig fast på bestemte ting, og derfor efterforsker vi i alle mulige retninger, også om hun kan være frivilligt flygtet og gået under jorden, siger Lau Lauritzen, Nordsjællands Politi.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.