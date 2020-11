Politiet: Mistænkelig indsamler

Manden, der stod foran Superbrugsen på Møllehegnet i Jægerspris, viste den 72-årige et stykke papir, hvorpå der stod »200 kroner«. I den forbindelse gav den 72-årige 200 kroner til manden, som efterfølgende viste den 72-årige et stykke papir, der han skulle skrive under på, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.