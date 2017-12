Politidirektør i Nordsjællands Politi, Jens- Christian Bülow, går snarest i dialog med de nordsjællandske borgmestre omkring den nye politistruktur. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politidirektøren lytter til kritik af ny struktur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politidirektøren lytter til kritik af ny struktur

Frederikssund - 07. december 2017 kl. 05:38 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knap er Nordsjællands Politis udkast til en ny politistruktur gjort færdig, før kritikken hagler ned over udkastet fra flere sider, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Bekymrede borgmestre skal drøfte politistruktur

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Marlene Harpsøe er så kritisk over for udkastet, at hun har bedt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forholde sig til det. Lige så er borgmestrene i Frederikssund og Helsingør, da de to kommuner står til at miste deres udkørende beredskab, som man kender det i dag.

Kritikken er da heller ikke gået politidirektør Jens-Christian Bülows næse forbi.

- Det gør altid indtryk, når folkevalgte siger deres mening om vores arbejde i Nordsjællands Politi. Men det er vigtigt at understrege, at der er ikke truffet en beslutning om vores fremadrettede organisering endnu, siger politidirektøren.

- Der er tale om, at der er lavet et stykke arbejde mellem ledere og medarbejdere, og det er nu mundet ud i et oplæg og en anbefaling, som jeg skal have tygget mig igennem sammen med mine nærmeste kolleger, tilføjer Jens-Christian Bülow.

Inden længe tager han på rundtur hos de 13 borgmestre i Nordsjælland for at få deres besyv med på sagen.

Her er det ganske givet, at borgmestrene i Frederikssund og Helsingør vil lufte deres utilfredshed, men om det kan få Nordsjællands Politi til at ændre sit udspil, er uvist.

- Vi går ind i en dialogfase, hvor vi skal tale med lokale interessenter. Jeg skal have talt med alle borgmestrene og høre deres holdning til det, vi vælger at gå videre med, men det er for tidligt at sige noget om, hvilken vægt borgmestrenes holdning får. Nu starter vi med at tale sammen, og så tager vi den derfra, siger Jens-Christian Bülow.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 7. december.

relaterede artikler

Politikritik havner på ministerbord 07. december 2017 kl. 04:01

Politistationer står til at miste patruljer 06. december 2017 kl. 11:04