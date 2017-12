Politi tager bil fra skæv bilist

Manden viste sig nemlig at være påvirket af euforiserende stoffer, viste en test på stedet. Manden viste sig også at være i besiddelse af stoffer, og som prikken over i'et er den 26-årige mand også frakendt sit kørekort for tidligere forseelser. Politiet besluttede sig derfor også for at konfiskere den 26-åriges bil. Den afgørelse kommer for en dommer senere juleaftensdag.