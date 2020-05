Politi stopper planer om loppemarked: - Jeg har det forfærdeligt med det

Der bliver alligevel ikke noget loppemarked i Bymidten i Skibby lørdag den 16. maj. Planerne er stoppet af Nordsjællands Politi, som vurderer, at det ikke er lovligt efter reglerne. Foto: Jørgen Christensen

Frederikssund - 14. maj 2020 kl. 15:03 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En temmelig rystet Jørgen Christensen må nu aflyse et planlagt loppemarked lørdag den 16. maj i Bymidten i Skibby, som Nordsjællands Politi har stoppet, oplyser han til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har det forfærdeligt med det. Nu skal jeg i gang med at aflyse 20 stadeholdere, siger Jørgen Christensen, der følte sig overbevist om, at han havde gjort, hvad han kunne og skulle for at få en tilladelse i hus.

I de senere år har han arrangeret lørdagsmarkeder i Skibby Bymidte i sommerhalvåret. Årets første loppemarked måtte aflyses på grund af corona-situationen. Men med den gradvise genåbning af Danmark besluttede han at forsøge at få lov til at holde loppemarked nu på lørdag.

- Jeg skrev for et par uger siden til Nordsjællands Politi og søgte om tilladelse til at holde loppemarkedet. De svarede, at jeg skulle henvende mig til Corona Hotline om det. Det gjorde jeg. Her fik jeg at vide, at det kunne jeg godt. Jeg havde nogle spørgsmål om, hvordan vi skulle forholde os, og så fik jeg at vide, der skulle være afstand mellem standene og publikum, håndsprit og handsker, fortæller Jørgen Christensen, som har haft travlt med at anskaffe de nødvendige skilte og værnemidler.

Men torsdag blev Jørgen Christensen ringet op af en medarbejder fra Nordsjællands Politi, der fortalte ham, at han ikke måtte holde loppemarked.

- Jeg tror miseren ligger i, at man gerne må holde torvedage, som de gør i Roskilde, hvor det er butikker, der står for standene, men man må ikke lave loppemarkeder med private, siger en slukøret og skuffet Jørgen Christensen, der er pensionist og ikke vil risikere stor bøde for at bryde reglerne.

Frederiksborg Amts Avis arbejder på at få en kommentar til sagen fra Nordsjællands Politi og Rigspolitiet.