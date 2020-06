Politi ledte efter luskende personer

Et mistænkeligt forhold blev anmeldt i Skibby søndag aften, oplyser Nordsjællands Politi.

Klokken 21.11 fik politiet en henvendelse om, at nogle ukendte personer kørende i en grøn Ford Ka luskede rundt ved P-pladsen på Nordmandsvænget, og at de formentlig pønsede på at stjæle nogen byggematerialer.