Hidtil er forsøgene på at finde Maria From Jakobsen endt uden resultat.

Politi har ikke flere steder at lede efter Maria: 'Men vi opgiver ikke'

Listen over steder, hvor Nordsjællands Politi håbede enten at finde Maria From Jakobsen eller spor af hende, er udtømt. Men efterforskningen fortsætter

"Vi har ikke noget aktivt i gang. Lad mig sige det sådan. De steder, vi har været, har desværre ikke givet det resultat, vi havde håbet. Vi har heller ikke nogle steder på en liste, hvor vi mangler at være."

Sådan lyder den nedslående besked fra efterforskningsleder, politikommissær Jakob Grell, fra Nordsjællands Politi.

Han står i spidsen for efterforskningen af det formodede drab på psykologen fra Frederikssund, som ægtefællen Thomas Gotthard er sigtet for at have dræbt og skaffet af vejen på et ukendt sted og på ukendt vis.

Undervejs i efterforskningen er store skov-områder blevet gennemsøgt med hunde, dykkere har været i vandet med assistance fra specialtrænede vandsøgehunde, genbrugsstationer og krematorier er blevet undersøgt, og enorme mængder overvågningsmateriale er blevet gennemgået for at kunne sammenstykke den drabssigtedes færden omkring dét tidspunkt, hvor Maria From Jakobsen blev meldt savnet.

"Vi er der i efterforskningen nu, hvor vi kan ane en afslutning, men vi har stadig overvågningsmateriale, vi mangler at gennemgå. Og det er klart, at hvis der dukker noget op her, som kan give en indikation af, hvor hun kan være, eller hvis vi får nye tips, så er situationen en anden. Vi giver ikke op," siger han til Lokalavisen.

I efterforskningen er der heller ikke dukket spor op, der har gjort det muligt at ændre fængslingsgrundlaget fra 'begrundet mistanke' til en 'særligt bestyrket mistanke.'

"Jeg kan ikke gå i detaljer, men der er ikke undervejs ændret i grundlaget for vores sigtelse i sagen. Vi fortsætter arbejdet med at efterforske sagen til bunds, og så overdrager vi hele sagskomplekset til anklagemyndigheden, der så tager stilling til det videre forløb," siger Jakob Grell.