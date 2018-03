Politi efterlyser smykketyv: Har du set denne mand?

Politiet har mandag offentliggjort overvågningsbillederne fra stedet, hvor man ser gerningsmanden i forretningen, og politiet søger nu hjælp fra borgere, der kan have set manden.

Smykketyven kom lørdag klokken 13.30 ind i guldsmeden for at kigge på varerne. Han ville ikke have hjælp, men gik selv rundt i butikken.

Efter manden havde forladt butikken, opdagede ekspedienten via overvågningssystemet, at manden har været omme bag disken, og at 16 dyre guldringe var forsvundet.