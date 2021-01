I sagen om den formodede dræbte Maria From Jakobsen har Nordsjællands Politi foreløbig fået over 30 henvendelser om en grå sækkevogn, en blå fodertønde, en grå Suzuki Baleno eller den sigtede ægtemand Thomas Gotthard, der her ses på overvågningsbilleder fra Frederikssund Genbrugsplads den 6. november. Foto: A

Politi: Vi har fået nye tip i Maria-sagen

Frederikssund - 11. januar 2021 kl. 16:56 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Samtidig med, at Retten i Hillerød har forlænget varetægtsfængslingen af den 44-årige Thomas Gotthard fra Frederikssund i yderligere fire uger, er Nordsjællands Politi i gang med at gennemgå over 30 nye henvendelser i sagen om det formodede drab på hans 43-årige hustru Maria From Jakobsen.

Politiet efterlyste i torsdags vidner, der har set den forsvundne kvindes drabssigtede ægtemand Thomas Gotthard med en bestemt sækkevogn og en stor blå tønde i dagene fra 1.-6. november 2020.

Vigtige brikker i puslespil Ifølge politiet var Thomas Gotthard på Frederikssund Genbrugsplads, Strandvangen 17 i Frederikssund, fredag den 6. november. Overvågningsbilleder viser, at han klokken 13.23 blandt andet bortskaffede en sækkevogn og en blå fodertønde, som han kørte til stedet i en grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908.

- Vi har fået over 30 nye henvendelser fra borgere med tip om den blå fondertønde, sækkevognen, bilen eller Thomas. Det er vi glade for, og vi er i gang med at sortere og efterprøve de oplysninger, vi har fået. Men vi er stadig interesseret i at høre fra personer, der ved noget i sagen - selv det mindste. Som borger ved man ikke nødvendigvis, om de oplysninger man har, kan være en brik i puslespillet. Det kan politiet finde ud af, siger politikommissær Jakob Grell, der leder efterforskningen af sagen hos Nordsjællands Politi.

Sækkevogn og tønde Den pågældende sækkevogn er af mærket »Garden« med gråt stel og røde hjul og røde håndtag.

Desuden vil Nordsjællands Politi gerne i kontakt med personer, som har solgt en fodertønde til Thomas Gotthard eller har oplysninger eller observationer vedrørende Thomas Gotthards besiddelse af en sådan fodertønde.

Der er ud fra overvågningsbilleder på genbrugspladsen tale om en blå fodertønde med sort låg og en spænderem af metal. Fodertønden vurderes at have en størrelse på cirka 60 liter og en højde på 60-70 centimeter.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Drabssag uden lig Den 43-årige psykolog og mor til to, Maria From Jakobsen, blev efterlyst torsdag den 29. oktober, tre dage efter hun sidst var blevet set.

I begyndelsen gik politiet ud fra, at hun havde forladt sit hjem i nedtrykt tilstand.

Men søndag den 15. november blev hendes 44-årige ægtefælle Thomas Gotthard, som er sognepræst ved Ansgarkirken i Hedehusene, anholdt og sigtet for at have slået hende ihjel, hvilket han nu har siddet varetægtsfængslet for i otte uger og kan se frem til yderligere fire uger.

Politiet har gennemført massive eftersøgninger med specialtrænede hunde i blandt andet skovområdet Færgelunden ved Jægerspris og med dykkere til vands ved Møllekrogen, hvor Selsø Sø løber ud i Roskilde Fjord nær Skibby. Men der er ikke fundet et lig i sagen.

