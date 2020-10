En borger anmeldte torsdag, at Kirppu i Frederikssund overtrådte Covid-19 restriktionerne, fordi der efter hans vurdering var for mange mennesker samlet. En politipatrulje konstaterede siden, at alle regler blev overholdt. Billedet er ikke fra torsdag, men fra en svunden og savnet tid uden forsamlingsforbud, nemlig ved indvielsen af Kirppu i 2016. Foto: Allan Nørregaard

Politi: Kirppu overholdt corona-regler

En borger anmeldte torsdag klokken 10.58, at der efter hans vurdering var for mange mennesker samlet i forhold til Covid-19 restriktionerne i Kirppu loppesupermarked på Kocksvej i Frederikssund, oplyser Nordsjællands Politi.

En politipatrulje blev sendt til stedet for at foretage tilsyn, hvor det dog kunne konstateres, at alle regler blev overholdt, skriver politiet i et uddrag af sin døgnrapport.