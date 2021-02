Mange borgere har lyst til, at snørre skøjterne og glide afsted på fjorden eller søerne rundt om i Frederikksund kommune. Men Nordsjællands Politi advarer på det kraftigste imod det, da det endnu ikke er sikkert, at isen kan holde. Foto Adobestock

Politi: 'Det er farligt, at færdes på isen'

I løbet af weekenden indløb der mange anmeldelser til Nordsjællands Politi om, at folk følte sig fristet til at gå ud på isen. Patruljer måtte derfor flere gange kalde personer ind på sikker grund og påtale adfærden.

'Nordsjællands Politi minder om, at det er forbundet med stor fare at færdes på den tynde is. Mange steder er det forbudt at færdes på isen, med mindre der er opsat skilte, som tillader det. Hvis ikke der er opsat skilte, kan man som borger henvende sig til sin kommune og forhøre sig om, hvilke regler der gør sig gældende,' lyder opfordringen fra Nordsjællands Politi i døgnrapporten.