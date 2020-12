Politi: 41-årig mand var påvirket og uden føreret

Klokken 08.13 blev en 41-årig mandlig bilist fra Skibby standset og kontrolleret på Sikavej.

Her fik han narkometeret til at slå ud, ligesom det viste sig, at han havde sat sig bag rattet, selvom han stadig var i frakendelsestiden, efter han tidligere var blevet frakendt retten til at føre bil.