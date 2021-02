Politi: 17-årig kørte på ulovlig knallert

Torsdag eftermiddag klokken 17.00 blev en 17-årig ung mand standset af en patrulje på Skovnæsvej ved Jægerspris og sigtet for at køre på en ulovlig knallert. For det viste sig, at knallerten var konstruktionsmæssigt ændret, så den kunne kørte hurtigere, end den var bygget til. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.