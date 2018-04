Poetisk kunstner udstiller i biografen

For Thobias Faber er det at tegne lig med at leve, og han bruger sin kunst til at bearbejde de indtryk, han får fra sine omgivelser, både de menneskelige og de naturmæssige.

- At tage afsæt i hverdagens oplevelsesstrøm med en tilføjet egenhistorie, der til tider ikke er tydeligere end en alfs fodtryk i skovbundens mosdække. Til andre tider tvinges blikket i gulvet af et fordomsfrit spørgsmål for her at finde svaret i slagskyggens fravær af lys.