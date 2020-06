Karen Siercke fra Slangerup ny leder af Poesiens Hus i Hovedstaden. Foto Jakob Boserup Foto: Jakob Boserup

Poesiens Hus henter ny leder fra Slangerup

Frederikssund - 03. juni 2020

Fra 1. juni er Karen Siercke fra Slangerup ny leder af Poesiens Hus i Hovedstaden.

Poesiens Hus er et litteraturhus og en forening, der arbejder for - og med poesien.

Karen Siercke blev valgt blandt en række velkvalificerede ansøgere.

Det fortæller Mikkel Wold, der formand for bestyrelsen af Poesiens Hus.

- Vi var ikke i tvivl om, at Karen Siercke ville være det bedste valg ud af de overraskende mange og overraskende velkvalificerede folk, der søgte stillingen, siger Mikkel Wold.

- For at klare den svære opgave, det er at lede et sted som Poesiens Hus, kræves der dels gode lederevner, organisationstalent, forståelse af poesi, økonomisk flair og evne til kontakt med det politiske liv og med fonde. Ikke så få krav, men med Karen kunne vi sætte hak ved det hele, så vi ser frem til samarbejdet med hende i forhåbentlig lang tid frem, tilføjer han.

Storyteller

Karen Siercke med base i Slangerup har en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet og Haskoli Islands i Reykjavik. Hun har også en kandidatgrad i litteraturformidlingsstrategier fra Det Informationsvidenskabelige Akademi. Hun blev dertil færdiguddannet som forfatter fra Forfatterskolen for børnelitteratur ved Aarhus Universitet 2019.

- Jeg er opkaldt efter Karen Blixen. Hendes fortællinger, mod, mystik og karismatiske væsen har fascineret og formet mig som storyteller. For det er det, jeg er: En storyteller, der brænder for at samle litteraturaktører på tværs og åbne litteraturen i både dybden og bredden, så alle får mulighed for at opleve litteraturens kraft på egne præmisser, forklarer Karen Siercke.

Hun kalder "poesi for den vildeste gaffatape, når verden går i smuldr."

- Lige nu er vi i et kollektivt svæv, hvor vi alle kan gribe chancen for at nytænke fremtiden. Fra Poesiens Hus vil jeg arbejde for en verden, hvor poesi tager sin plads, og hvor digtsamlinger topper bogsalgslister, siger hun.

Som litteraturhus og forening arbejder Poesiens Hus for poesien fra adressen i København, men Poesiens Hus danner også poesifællesskaber rundt om i landet, når man besøger skoler, højskoler og festivaler med Poesiens Bus.