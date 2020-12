Den nye corona-podeklinik på sygehuset i Frederikssund er kun for syge og henviste voksne, mens andre fortsat må tage til Hillerød eller andre steder for at blive testet for Covid-19. Foto: Maj-Britt Holm

Podeklinik er til syge og henviste

Frederikssund - 15. december 2020 kl. 16:46 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Der bliver ikke kortere vej til at blive coronatestet for alle borgere i Frederikssund Kommune, når en ny podeklinik åbner onsdag den 16. december på hospitalet i Frederikssund.

Corona-podningsklinikken på hospitalet i Frederikssund er et supplement til corona-podningsklinikken på Nordsjællands Hospital i Hillerød, så det er ikke et sted, hvor alle og enhver kan bestille tid til at blive testet, som for eksempel testcentret på Milnersvej i Hillerød.

Den nye podeklinik er for voksne, der skal opereres eller indlægges og som har en henvisning fra egen læge, 1813 eller en hospitalsafdeling eller for borgere, som er henvist til en diagnostisk test af egen læge. Der bliver ikke tale om drop-in til den nye podeklinik i Frederikssund.

Det oplyser presseafdelingen ved Nordsjællands Hospital til Frederiksborg Amts Avis.

Den pågældende gruppe af borgere har hidtil været nød til at tage turen til Hillerød for at blive testet på Nordsjællands Hospital. Det kan de så slippe for nu. Borgere, der indlægges akut, vil stadig blive testet på den respektive afdeling.

Børn med henvisninger skal dog fortsat til Hillerød for at blive podet. Det skyldes, at der kun i Hillerød er personale med specialviden om syge børn.

Den nye podeklinik på hospitalet i Frederikssund er indrettet i en del af bygningen lige til venstre for hovedindgangen.

Åbningstiderne er fra onsdag den 16. december: Alle ugens dage fra klokken 10-18. Jul og nytår er der åbent den 24., 25. og 26. december samt den 1. januar klokken 10-17.

Med den nye podeklinik fordeles de eksisterende podetider, der i dag kan bestilles på Hillerød Hospital, således at de 630 podetider dagligt for voksne fremadrettet fordeles med cirka 300 på Frederikssund og 330 på Hillerød. Det har presseafdelingen ved Region Hovedstaden tidligere oplyst.

På Hillerød matriklen er der ud over podetider til bestilling forud også mulighed for drop-in for alle med en henvisning. Her podes omkring 400 patienter om dagen, men tallet svinger dog fra dag til dag.