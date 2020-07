Plustur skal forbedre kollektiv trafik

Borgerne i Frederikssund Kommune får nemmere ved at at benytte busser og tog, selvom stoppestedet eller stationen ikke er lige udenfor gadedøren. Fra den 1. juli tilbyder Frederikssund Kommune muligheden for plustur, som er en ny form for kollektiv transport.

- Plustur kan blive en rigtig god løsning her i Frederikssund Kommune. Vi håber, at mange får glæde af det nye supplerende tilbud til flexturen fra gårdsplads til gårdsplads samt de ordinære buslinjer. Både borgere og sommerhusgæster fra landsbyer og sommerhusområder uden eller med kun lidt busbetjening, får nu muligheden for at komme frem og tilbage til for eksempel Jægerspris, Skibby og Slangerup med plustur. Med plustur forlænger vi bussernes rute med en ny form for kollektiv transport fra stoppested til stoppested, siger Tina Tving Stauning (S), formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, på hjemmesiden.