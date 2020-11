Foto og video: Morten Toft, DGI

Pletskud: Frederikssund Esport løber med titlen som Årets initiativ

Den lokale esportsklub i Frederikssund løber med hæderen for Årets Initiativ af DGI, fordi de er et særligt godt og foreningsdemokratisk eksempel på, hvordan lokalt græsrodsarbejde kan føre til dannelsen af en forening.

frederikssund Samfundssind på flere niveauer. Det er, hvad Frederikssund Esport har udvist, og derfor har de vundet prisen som Årets initiativ. En pris som DGI Nordsjælland uddeler.

For det første var det initiativet ved selve dannelsen af foreningen, som DGI Nordsjællands bestyrelse lagde vægt på.

Som et særligt godt og foreningsdemokratisk eksempel på lokalt græsrodsarbejde er Frederikssund Esport startet ved at en gruppe mennesker lavede en åben proces omkring dels behovet for en esportsforening, dels hvilke resurser, frivillige og kompetencer der var brug for.

Det er for øvrigt kendetegnende for flere af de mange nystartede esportsforeninger, der dukker op rundt omkring i Nordsjælland og resten af Danmark.

Derudover har foreningen i Frederikssund igangsat en række andre initiativer som eksempelvis at række ud til andre esportsforeninger og oprette turneringer i CS-GO.

CS:GO-drivkraft af dimensioner Siden Frederikssund Esports opstart i starten af 2020 har Martin Elliott Jensen været en CS:GO-drivkraft af dimensioner. Dels som træner i klubben, men i endnu højere grad som arrangør af events og flere turneringer for alle Nordsjællands esportsklubber.

Da mange skruede ned for bluset på grund af coronasituationen og gik online med træningen, så Martin Elliott Jensen nødvendigheden af at skabe flere events for at holde begejstringen oppe blandt nordsjællandske counterstrike-spillere.

Han skabte, sammen med DGI, Nordsjællandsligaen, som blev afviklet mens corona'en ødelagde foråret for de fleste andre.

Nordsjællandsligaen 2.0 I efteråret 2020 har han udvidet konceptet til version 2 af Nordsjællandsligaen, som nu tager endnu bedre højde for niveauforskellene i bredde-esport.

Frederikssund Esport er sammen med DGI Nordsjælland i dette efterår værter for en Counter-Strike-turnering med deltagelse af nordsjællandske esportsklubber. Men corona gjorde sit til at besværliggøre afholdelsen af stævnet.

Det hele skulle kulminere til et finalestævne i Frederikssund 14. og 15. november, hvor alle holdene skulle mødes for at spille slutspil i Counter-Strike på flere niveauer og bare hygge sig sammen.

COVID-19 ændrede dog planerne, og derfor sadlede Frederikssund Esport hurtigt om og formåede at gøre finalestævnet til en kæmpe fest online i stedet.

Derudover har Martin Elliott Jensen været en af hovedkræfterne for flere interne events for medlemmerne i Frederikssund Esport og for to Gamer Camps i sommerferien, som var åbne for alle gamere i Frederikssund Kommune.

Idrætsprisen "Årets Initiativ" blev skabt af DGI Nordsjælland i 2019. Den gives til et arrangement, event, konference, projekt, samarbejde eller andet, der har skabt særlig værdi og udvist samfundssind. Med prisen følger 5.000 kr.

