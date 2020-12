Plejehjemslæger skal vaccinere beboere

Hvem af de praktiserende læger, der gør hvad i Frederikssund Kommune, har den lokale afdeling af PLO fået på plads midt i december, og de pågældende læger har fået besked på at holde sig stand-by og klar til opgaven, endda juleaften og nytårsaften, der dog ikke ser ud til at blive brug for.

Der er pt. omkring 269 beboere på de kommunale plejehjem Pedershave og Tolleruphøj i Frederikssund, De tre Ege i Jægerspris, Solgården i Slangerup og Nordhøj i Skibby. Desuden er der 72 beboere på det private Attendo Lærkevej i Frederikssund og 24 pladser på kommunens rehabiliteringsafdeling på Nordsjællands Hospital i Frederikssund. Dertil kommer de ansatte, der er på arbejde på vaccinationsdagen og vil blive tilbudt et stik i skulderen for at forebygge Covid-19 smitte.

- Vi er i øjeblikket ved at indhente tilsagn om, hvorvidt man vil lade sig vaccinere eller ej. Der er ingen tvivl om, at størsteparten blandt beboerne vil. Jeg har ikke hørt, at nogen har sagt nej endnu. Blandt medarbejderne er der flere, der påtænker, at de vil takke nej. Men det er langt de fleste, der siger ja til det, fortæller chefkonsulent Hanne Larsen, Frederikssund Kommune, som oplyser, at det ikke er alle ansatte på plejecentrene, som får mulighed for at blive vaccineret i første runde, fordi medicinalfirmaerne ikke kan levere vacciner nok til alle på nuværende tidspunkt.