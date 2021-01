Plejehjemslæger: Vi ser kun få vaccinebivirkninger

- Vi har ikke oplevet alvorlige bivirkninger - og heller ingen mellem bivirkninger, siger praktiserende læge Line Løkkegaard, der er formand for PLO Frederikssund, om vaccinationer af over 600 beboere og medarbejdere den 7. januar, her hos 80-årige Bodil Mejer på Solgården. Foto: Henrik Helmer Petersen

Frederikssund - 19. januar 2021 kl. 20:21 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Plejehjemslæger melder om kun få og kun mindre bivirkninger ved lægernes vaccination af plejehjemsbeboere og medarbejdere i Frederikssund Kommune torsdag den 7. januar efter første stik af Pfizers vaccine mod Covid-19.

Det oplyser Line Løkkegaard, der er formand for de praktiserende lægers organisation PLO i Frederikssund Kommune og praktiserede læge hos Lægerne i Slangerup. Mandag aften holdt de praktiserende læger digitalt møde i PLO Frederikssund, hvor de blandt andet evaluerede vaccinationsdagen.

- Vi har ikke oplevet alvorlige bivirkninger - og heller ingen mellem bivirkninger. Det var kun mindre bivikninger i form af lidt feber, lidt hovedpine og ømhed i skulderen, altsammen noget, der gik over i løbet af et døgn, og som er velkendt i forbindelse med vaccinationer. Men jeg havde heller ikke regnet med, at vi ville se voldsomme reaktioner. Vaccinen er testet på en stor gruppe mennesker, og hvis der havde været mange bivirkninger, ville de ikke have godkendt den i EU, siger Line Løkkegaard, der selv vaccinerede sine egne patienter på Solgården i Slangerup, og som siden også har vaccineret særligt sårbare, blandt andet på Lykke Marie-hjemmet i Slangrup, hvor der bor unge voksne med multiple funktionsnedsættelser.

Verdenshistorie lokalt Ifølge PLO-formanden var der stor begejstring blandt mandagsmødets 18 deltagere ud af 30 praktiserende læger i kommunen over at være med til at stikke beboere og ansatte, så de kan blive beskyttet imod den lumske virus.

- Der var nærmest en pionerstemning: Det var stort at være med til at vaccinere - en glæde over at have været til en stor dag i verdenshistorien, siger Line Løkkegaard, der hæfter sig ved, at Danmark er det land i Europa, der er kommet bedst fra start og har vaccineret den største andel af befolkningen indtil videre - kun Israel har nået endnu flere.

Samtidig påpeger PLO-formanden, at lægerne er yderst tilfredse med personalets håndtering af vaccinationsdagen på plejecentrene.

- Der var meget stor tilfredshed med, hvordan det forløb med logistikken. Medarbejderne var gode til at få det til at glide, fastslår hun.

Ni ud af ti er vaccineret Langt de fleste plejehjemsbeboere i Frederikssund Kommune har nu fået første vaccination. 257 ud af 279 plejehjemsbeboere på de fem plejecentre er blevet vaccinerede, idet nogle har takket nej til tilbuddet eller har været indlagt på hospital og kommer med i næste runde.

- 92 procent af plejehjemsbeboerne er blevet vaccineret, og det er da et rimelig højt antal, siger Paw Holze Nielsen, der er centerchef for Voksenstøtte og Ældre, og som skiftede job den 1. december efter at have været kommunens børne- og skolechef tidligere.

Ud over de 257 plejehjemsbeboere har 353 ansatte på kommunens omsorgscentre også fået det første stik. Efter planen skal beboere og medarbejdere have andet stik af vaccinen torsdag den 28. januar, hvilket afhænger af vaccineleverancerne.

Venter på vacciner Det er nu tid for vaccination af borgere i Gruppe 2, som er alle over 65 år, der er visiteret til praktisk og/eller personlig pleje. Region Hovedstaden åbner onsdag den 20. januar et vaccinationscenter i Hillerød.

Mandag oplyste regionen imidlertid, at flere borgere i Region Hovedstaden oplevede, at de ikke kunne booke en tid til vaccination, selvom de er blevet inviteret i e-Boks til vaccination. Det skyldtes blandt andet, at Pfizer har leveret færre vacciner end forventet, og at regionen afventer en melding fra Statens Serum Institut om, hvor mange vacciner, der kommer i næste leverance, og hvilke målgrupper, der skal prioriteres.