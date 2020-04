Der er nu otte smittede beboere og otte medarbejdere, der er testet positive for coronavirus, på omsorgscentret Pedershave i Frederikssund. Foto: Allan Nørregaard

Plejehjem har 16 smittede personer

Smitten med coronavirus har bredt sig yderligere på plejehjemmet Pedershave i Frederikssund. Status tirsdag var, at nu er otte beboere og otte medarbejdere testede positive for corona, oplyser Helle Hagemann Olsen, direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.