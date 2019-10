Forsyningsselskabet Novafos foreslår, at der bygges et nyt, stort og moderne renseanlæg i Frederikssund til at behandle spildevand fra borgere i Egedal, Furesø, Ballerup og Frederikssund kommuner. Otte gamle renseanlæg, heriblandt det på Marbækvej i Frederikssund, skal så nedlægges og omdannes til bassiner og pumpestationer. Foto: Maj-Britt Holm

Planer om nyt kæmpe renseanlæg

Novafos anbefaler sine ejerkommuner en ny struktur for spildevandsområdet. Ifølge Novafos bør de eksisterende otte renseanlæg i Måløv, Ølstykke, Stenløse, Slagslunde, Frederikssund, Slangerup, Tørslev og Hyllingeriis nedlægges og omdannes til bassiner og pumpestationer, mens spildevandet pumpes gennem kilometervis af rør og samles i et nyt stort renseanlæg i Frederikssund, hvor det renses, inden det rene vand ledes ud i Roskilde Fjord. Der peges netop på Frederikssund, fordi byen ligger ud til fjorden.

Der skal bygges et nyt, stort og moderne rensningsanlæg i Frederikssund til at rense spildevand fra op imod 200.000 borgere i Frederikssund, Egedal, Furesø og Ballerup kommuner fra 2029-2033, hvis det står til forsyningsselskabet Novafos.

