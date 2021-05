Skal der etableres en international speedwaybane og et udendørs koncertsted som et amfiteater med overskudsjord fra andre byggerier? Visionen er stødt ind i en bekymring for grundvandet. Illustration: Slangerup Speedway Center

Plan om udendørs koncertsted i fare: Jordbekymring kulegraves

Er det virkelig umuligt at etablere et stort udendørs koncertsted som et amfiteater med overskudsjord fra andre byggerier? Politiker tvivler, og kommunens embedsfolk er sat til at kulegrave sagen.

Slangerup Speedway Center vil etablere Grønne Colosseum, en international speedwaybane i kombination med et stort udendørs koncertsted og et hjemsted for en vifte af kommunens foreninger.