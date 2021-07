Send til din ven. X Artiklen: Plads til langt flere på festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plads til langt flere på festival

Både billetsalget og antallet af frivillige kunne bruge et løft på Frederikssund Festival Der er plads til flere koncertgæster i år. Men billetsalget går langsommere end ventet.

Frederikssund - 31. juli 2021 kl. 07:19 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

"Vi er overraskede. Vi havde faktisk forventet, at vi havde solgt nogle flere billetter. Vi aner ikke, om der er udsatte bryllupper, andre fester eller en fortsat angst for corona, der spiller ind, men lige nu har vi solgt cirka 1.600 ud af 2.400 billetter til hver dag - og torsdag lidt færre," lyder det fra Sus Svendsen, pressetalsmand for Frederikssund Festival.

Og ifølge hende står Frederikssund Festivalen ikke alene med overraskelsen over, at der trods et udtalt ønske om at få kick- eller genstartet også dén del af kulturlivet ikke er større tryk på billetsalget:

"Det betyder, at nogle af de festvaler, der ellers stod til at blive gennemført, har måttet aflyse, fordi der er solgt for få billetter, siger hun og henviser blandt andet til Fønix Festival med navne som blandt andre Ganger, Barselona, Lord Siva og flere andre danske kunstnere på programmet.

Flyttet

Årets festival er flyttet til området bag Frederikssundhallen, hvor der er bedre mulighed for sektionsopdeling og afstand, end hvis festivalen som vanligt skulle holdes på vikingeområdet på Kalvøen.

Med tre sektioner er der med de gældende restriktioner i princippet plads til helt op til 3.000 deltagere - men intet tyder på, at der bliver behov for det:

"Vi har noget for både de voksne og for de unge på progammet, men vi kommer ikke til at skrive 'udsolgt' med store fede bogstaver. Det går stille og roligt fremad med salget, men jeg tror, det samlede salg er påvirket af, at man ikke må overnatte i det normale campingområde, og det koster på partoutbilletterne. Vi oplevede, hvad man måske kan kalde en JUNG-effekt, da vi offentliggjorde dem, for da blev der solgt rigtig mange billetter - men ellers er det, hvad man måske kan kalde det gængse publikum, der også køber billetter i år," fortæller Sus Svendsen.

Fra 500 til 2.400 Indtil for et par år siden var festivalens hovedscene i Valhal med plads til cirka 500 koncertgængere.

Men for at udvikle festivalen blev hovedcenen rykket til vikingescenen, hvor der er plads til lidt mere end det dobbelte antal gæster.

På baggrund af corona-restriktionerne besluttede festivalledelsen dog tidligere på året at flytte festivalområdet til den anden side af vejen; til arealet bag Frederikssundhallen, hvor det er lettere at håndhæve sektionsindelingen og samtidig få plads til flere deltagere.

Samtidig har man dog mødt en ny udfordring; hver sektion skal nemlig have sin egen indgang, og der skal være vagter og corona-tjek ved alle tre sektioner, ligesom der også skal være boder med øl og mad i hver hver sektion.

"Det kræver flere frivillige, og vi må erkende, at vi fortsat ikke er helt i mål. Det er isærbyggeholdet, vi mangler mandskab til, og det er ellers ganske attraktivt. For når de først har sat hegnet op, så kan de egentlig hygge sig under hele festivalen, inden de skal tage hegnet ned igen. De andre frivillige arbejder jo undervejs i festivalen, og her mangler vi også nogle, der har lyst til at give et nap med som eksempelvis vagter, i madteltet eller som servicemedarbejdere, der blandt andte sørger for, at der bliver sprittet af," siger Sus Svendsen.

Har man lyst til i ellevte time at blive frivillig, kan man læse mere eller tilmelde sig på: https://frederikssund-festival.dk/frivillig/