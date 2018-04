Pigespejdere overrasket med 10.000 kroner

Midt under et spejdermøde i pigernes spejderhytte blev de overrasket af partner og ejendomsmægler i EDC Poul Erik Bech i Frederikssund, som medbragte en donation på 10.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden, oplyser flokleder for pigespejderne, Bettina Damgaard Pedersen.

Fonden begrundede donationen med, at »gruppen via sine store frivillige kræfter forstår at skabe gode rammer for en lang række børn og unge i Frederikssund. Det at være en del af et fællesskab, lære nye ting og blive udfordret, giver foruden livsglæde også børnene redskaber til at komme godt videre i livet. Fonden ønsker at påskønne gruppens store frivillige arbejde og pengene skal gå til at give pigespejderne en ekstra god oplevelse«.