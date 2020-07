En teenagepige blev ifølge Nordsjællands Politi overfaldet, sparket, trampet på og slået med knytnæveslag i anisgtet og på kroppen, udsat for ulovlig tvang og truet på livet bag Klub Mix på A.C. Hansens Vej den 14. juli i år. To 15-årige piger skal fortsat sidde varetægtsfængslet i sagen. Foto: Maj-Britt Holm

Piger er fortsat fængslet i voldssag

De to unge piger er sigtet sammen med en tredje person for et råt overfald tirsdag den 14. juli i år, hvor en pige ved højlys dag blev sparket, trampet på og slået med knytnæve i ansigtet og på kroppen, udsat for ulovlig tvang og truet på livet, hvis hun anmeldte overfaldet til politiet, bag Klub Mix på A.C. Hansens Vej tæt på Sillebroen Shopping.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her