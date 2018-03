Pia Rosenbaum opfører monolog i Elværket

Oscar og den lyserøde dame er historien om den kræftsyge dreng Oscar og hans fantastiske sidste dage på hospitalet. Tante Rosa har opfordret ham til at skrive til Gud og betro ham sine tanker. De kan nemlig godt hobe sig op og begynde at lugte, hvis man ikke får dem sagt til nogen. Tante Rosa tør som den eneste tale med Oscar om døden, men i lige så høj grad om at få det optimale ud af livet, så længe vi har det. Gennem leg lever Oscar et helt liv løbet af 12 dage. Han vokser op, bliver en ung mand, møder kærligheden, bliver gift og dør som en gammel mand. På trods af det triste emne er Oscar og den lyserøde dame en lys og livsbekræftende forestilling. Det er en smuk og rørende, men også munter og underfundig monolog om tro, liv og død. En historie om hvor vigtigt det er at stille spørgsmål til livet og ikke forvente at få et endegyldigt svar.