Togstrækningen mellem Valby og Frederikssund er populær, men efter regeringens infrastrukturudspil 2035, er der yderligere forbedringer på vej. Her Veksø Station. Foto: AdobeStock Foto: Niels Melander/Niels Melander - stock.adobe.com

Pendlerne om ny infrastrukturplan: 'Dejligt de har lyttet til os'

Regeringens infrastrukturplan 2035 hilses velkommen i pendlergruppen for Frederikssundbanen. For i fremtiden bliver det efter alt at dømme lettere at tage toget

Frederikssund - 09. april 2021 kl. 13:39 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Togstrækningen mellem Valby og Frederikssund er ikke bare populær, langt hen ad vejen er den også velfungerende. Faktisk viser statistikken, at 98 procent af togene på linje H og C kommer til tiden. Alligevel er der plads til forbedringer. Derfor hilser talsmanden for pendlerne på Frederikssundbanen Torben James Jensen regeringens infrastrukturplan 2035 velkommen. Ja, faktisk kan han ikke få armene ned. For planen går fint i tråd med de forbedringer på den kollektive trafik, som pendlergruppen i flere år har arbejdet på at få realiseret.

