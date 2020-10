Det budgetforlig, som seks partier indgik tirsdag i Frederikssund, lægger op til, at plejehjemmmet Pedershave får lukket 12 pladser midlertidigt mod et tidligere forslag om at lukke 24 pladser. Foto: Maj-Britt Holm

Pedershave får halveret spareplan

Dermed halveres den besparelse, der var skitseret i handlingskataloget for byrådets budgetforhandlinger som et forslag om at lukke 24 pladser på plejehjemmet og nedlægge 28 stillinger. Det ville spare kommunen 5,373 millioner kroner i 2021 og 9,227 millioner kroner i de følgende år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her