Se billedserie Sarah, Alba og Sandie med deres borde- og bænkesæt, som de som iværksættere i deres vorden har fået produceret på et mobilt markerspace i en sættevogn som en del af et EU-støttet projekt, Iproduce udi iværksætteri for elever. Foto: Henrik Helmer Petersen

Pavestolte skolepiger lærer iværksætteri på den hårde måde

Frederikssund - 07. oktober 2021 kl. 14:15 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Sarah, Alba og Sandie har skændtes, og de har måttet gå på kompromis. De har også været i "terapi". Nu er deres design af borde og bænke i en nytænkende form klar.

Sarah Vesterlyng, Alba Rousing Jørgensen og Sandie Lungstrøm Nielsen har mødt den virkelige verden. De går på Ådalens Skole i Frederikssund - i 7E, der er en entreprenørlinje, hvor de hver uge på de store klassetrin har nogle timer om iværksætteri og entrepreneurship.

For nogle uger siden fik de at vide, at et EU-støttet projekt Iproduce i regi af den københavnske virksomhed Betafactory og CBS ville komme til deres skole med et oplæg til gruppearbejde, en konkurrence og et mobilt højteknologisk træværksted.

"Den gruppe af elever på skolens entreprenørlinje på 6., 7., 8.-årgang, der får den bedste ide og designer den bedste ting, der kan forbedre skolens uderum, får realiseret deres ide. Vi sætter ideen i mini-produktion sammen med de pågældende elever", lød budskabet.

Nytænkende design Sarah, Alba og Sandie smiler. Sammen med et par yderligere elever fik de ideen til et bænke- og borde-sæt, der i et nytænkende design kan bruges til hygge og lektielæsning i skolegården.

- Vi troede, at det ville være nogen i 8E, der ville vinde konkurrence, men vi vandt, fortæller de glade og viser deres produkt, der endnu mangler stolesæder og at blive malet.

- Vi er ret stolte, smiler pigerne.

Hård lektie Projektet har lært dem iværksætteri på den hårde måde.

De fortæller hvordan: - Vi var uenige om, hvad vi skulle designe. Borde- og bænkesættet var ikke det første, vi kom på. Vi havde som mange af de andre grupper lyst til at designe noget større og noget vildene, forklarer de og viser andre gruppers modeller af hytter, svævebaner, skatebane og softgunbane.

Måtte i terapi Pigerne endte med at blive så ulykkelige og skændes så meget, at de med egne ord måtte i "parterapi" hos deres lærer.

Hun forligede dem, og borde- og bænkesættet begyndte at tage form. Som tegning og som en model.

Sarah, Alba og Sandie måtte på kompromis.

- Vi var inspireret af den store vippebænk på Frederikssund Havn, hvor vi tit hygger os. Vi ville også lave en vippebænk. Det var vores grundide. Men skolen fortalte os, at det ikke duede med en vippebænk i en skolegård. "Elever kan komme til skade under den", fik vi fortalt. Så vores bænk kan ikke vippe.

- Så besluttede vi, at borde- og bænkesættet skulle males med motiver af skyer og himmel, men her fik vi fortalt, at det var tiden ikke til. Vi måtte vælge at få malet det rødt.

Nederen oplevelse Sarah, Alba og Sandie ler på ny:

- Det var nederen, medgiver Alba Rousing Jørgensen.

Men netop fordi de tre forligedes om en brugbar ide, indgik flere kompromisser, slugte nogle kameler og alligevel gik på med krum hals, blev det dem, der fik deres ide realiseret. Skåret ud i træ på moderne cnc-maskiner på Betafactorys mobile makerspace i en stor sættevogn i skolegården på Ådalens Skole. Og samlet med deres egne hænder.

- Når vi i dag ser vores to borde- og bænkesæt, der nu næsten er færdige, og som skal stå på skolen, er vi selvfølgelig stolte. Mange andre grupper fik bedre og mere kreative ideer end os. Vi vandt åbenbart, fordi vores ide både var god og realistisk. Vi har lært noget om virkeligheden - og om iværksætteri, konstaterer Sarah Vesterlyng, Alba Rousing Jørgensen og Sandie Lungstrøm Nielsen.