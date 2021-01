Patrulje kørte til færdselsuheld: Konfiskerede bil fra anden bilist

Her havde en bil ført af en 69-årig kvinde fra Slangerup med lav hastighed påkørt en 58-årig kvindelig elcyklist fra Frederikssund.

En politipatrulje fik et uventet - og vel i bund og grund uønsket - udbytte, da de tirsdag klokken 13.28 blev dirigeret til et færdselsuheld ved Hørupvej/Hørup Skovvej ved Slangerup.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor bilisten blev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt, mens elcyklisten blev kørt til kontrol på skadestuen.

Der var dog ikke umiddelbart sket nogen større personskade.

To minutter senere valgte patruljen at stoppe en varebil på Hørup Skovvej.

Og det skulle vise sig at være en god ide.

Klokken 13.30 blev en varebil med en 65-årig kvindelig fører bag rattet standset og kontrolleret nær Hørup Skovvej.

Her viste det sig, at hun sad bag rattet, selvom hun ikke besad retten til at føre bil, hvorfor hun blev sigtet for forholdet.

Da det samtidig var tredje gang inden for tre år, at hun blev sigtet for dette, blev køretøjet beslaglagt med henblik på konfiskation, fremgår det af politiets døgnrapport.