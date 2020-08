CO-RO er afhængig af at kunne tiltrække, fastholde og udvikle sine medarbejdere, og sidste år blev der indviet et nyt innovationscenter i Frederikssund, hvor fremtidens produkter bliver til.

Artiklen: Passion for at udvikle talenter

- Vi er afhængige af at kunne tiltrække, fastholde og udvikle vores medarbejdere, fordi de jo er virksomhedens fremtid. Vi hyrer ikke kun til en bestemt stilling. Vi hyrer et talent. Vi hyrer til fremtiden. Derfor har vi initieret et globalt lederudviklingsprogram og et globalt talentudviklingsprogram. Indenfor de sidste par år har vi professionaliseret vores HR-afdeling fra at være en personaleafdeling til at blive en strategisk forankret HR-afdeling. Vi er også involveret, når der rekrutteres i vores selskaber i blandt andet Kina, Saudi-Arabien og Kenya, siger Annette Kobberup Stougaard, som oplyser, at da hun blev ansat i 1984, havde virksomheden to selskaber og 400 ansatte, mens der i dag er 12 selskaber og 1200 medarbejdere globalt.

Det er afgørende for CO-RO A/S som global virksomhed at finde og udvikle talenter, fortæller vicepræsident Annette Kobberup Stougaard

Co-Ro's Executive Vice President, Global HR & Communications, brænder for at finde talenter - og udvikle dem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

