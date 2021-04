Passagerer knuste ruder i bus

To mænd har bragt sig i politiets søgelys, efter at de tirsdag aften begik hærværk mod en bus i Skibby.

Klokken 21.06 anmeldte personale fra busselskabet Keolis, at de to mænd var steget af bussen på Hovedgaden i Skibby klokken 20.52, hvorefter de havde kastet sten igennem flere ruder på bussen, så fem ruder smadrede.

De to stenkastere beskrives begge som mænd i 20'erne og af anden etnisk herkomst end dansk, oplyser politiet i et uddrag af sin døgnrapport.

Nordsjællands Politi skal nu blandt andet have kigget bussens videoovervågningsoptagelser igennem for at finde frem til de to mænd.